انت الأن تتابع خبر عدد الشهداء إلى 9500 .. بينهم 3900 طفل .. والقصف مستمر والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال المتحدث باسم الإعلام الحكومي في غزّة: إنّ عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال ارتفع إلى 9500 بينهم 3900 طفل و2509 نساء، و40 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل كليّ،.

وأضاف: أنّ 150 من الكوادر الطبية استشهدوا، و46 صحفيًا وخرجت 16 مستشفى عن الخدمة، والاحتلال دمر 55 مسجدًا بشكل كامل وثلاث كنائس في غزة.

كما يتواصل قصف الاحتلال، إذْ استهدف قبل قليل منزل عائلة محيسن بشارع الهوجا وسط مخيم جباليا، كما أفادت مصادر محليّة ارتقاء 3 شهداء إثر استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين داخل مزرعة للدواجن شرق رفح جنوب قطاع غزة.