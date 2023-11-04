انت الأن تتابع خبر أبو عبيدة: دمرنا 24 آلية .. ونلتحم مع العدو من مسافة صفر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إنّ "مجاهدينا يقاتلون في محاور تقدم العدو بشمال غرب مدينة غزة وجنوبها وبيت حانون، ودمروا 24 آلية عسكرية إسرائيلية".

وأضاف: "وجهنا ضربات بصواريخ موجهة مضادة للدروع تجاه الآليات العسكرية الإسرائيلية، وأدخلنا خلال اليومين الماضيين قذائف الياسين التي استهدفت القوات المتحصنة بالبنايات، ومجاهدينا يقاتلون في محاور تقدم العدو بشمال غرب مدينة غزة وجنوبها وبيت حانون".

وأضاف: "مقاتلونا يواصلون الالتفاف خلف قوات العدو ويلتحمون من المسافة صفر مع جنوده، ونخوض حربًا غير متكافئة لكنها ستدرس في العالم وسيخلدها التاريخ، وسنقوم بنشر لقطات وصور من تدمير آليات للاحتلال".