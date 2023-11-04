انت الأن تتابع خبر فيديو: مظاهرات أمام بيت نتنياهو وقتلى الاحتلال منذُ البري 29 قتلًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيليّ: إنّ 4 قتلى جدد من الجيش الإسرائيلي قضوا خلال معارك غزة بينهم ضابط "قائد سرية"، ليرتفع العدد إلى 29 قتيلًا من قواته منذ بداية العملية البرية فقط.

الرائد يهودا ناتان كوهين، 25 عاماً، من مشمود محلا، قائد سرية في لواء جفعاتي.



وبحسب جيش الاحتلال فالقتلى الأربعة هم: الرقيب جلعاد نحميا نيتسان 21 عامًا من شيلو مقاتل في لواء جفعاتي، والرقيب يونداف راز ليفنشتاين 23 عاما من إيلات في لواء جفعاتي، والرائد ليئور أرزي، 25 عاماً، من جفعات حاييم إيهود، مسعف قتالي في وحدة شيلداغ، والرائد يهودا ناتان كوهين 25 عامًا من شميدت ماحولا، قائد سرية في دورية جفعاتي.

في سياقٍ آخر قالت مصادر عبرية إنّ مواجهات تندلع بين مستوطنين وشرطة الاحتلال أمام مقر إقامة نتنياهو بالقدس، بعد وصول تظاهرة تطالب نتنياهو بالاستقالة فورًا، وفي ذات الوقت هناك تظاهرات أخرى لعائلات الأسرى الإسرائيليين تتجه للمكان، وهناك ظاهرات في 8 مدن ومفترقات بالداخل المحتل، للمطالبة بصفقة تبادل أسرى شاملة مع المقاومة في غزة. الفيديو: