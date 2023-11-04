انت الأن تتابع خبر فيديو .. القسام يقصف تل أبيب .. والاحتلال يلقي بالفسفور المحرّم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت كتائب القسام، الجناح العسكري المسلح لحركة حماس، إنّها تقصف "تل أبيب" ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وأفادت مصادر عبريّة أنّ صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وحولون واللد وبيت دجان ونس تسيونا وريشون لتسيون والمنطقة الصناعية نيشر ومتسليح ويد رمبام وبئير يعقوب والرملة وتعسيون تسريفين وأحيعزر وزيتان ومشمار هشبفعاه وبيت عوفيد وجاني هدار وراموت مئير.

في ذات السياق، يقوم الاحتلال بإمطار منطقة شمال غرب غزة بقنابل الفسفور المحرمة دوليًا، فيما يستمرّ بقصف مخيم الشاطئ للاجئين.