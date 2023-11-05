انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال لبلينكن: لو استمعنا لكم لقتل عدد كبير منا .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقلت القناة 13 العبرية مساء السبت ما قالت إنه حوار بين وزير الخارجية الأميركي ورئيس أنتوني بلينكن ورئيس الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي في اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي (الكابينت)، وأوضحت أن وزير الخارجية الأميركي قال :"على إسرائيل بذل مزيد من الجهود لمنع إصابة أشخاص ليسوا ذو علاقة بحماس والمسلحين".

حيث رد عليه رئيس الأركان هرتسي هليفي:"لو استمعنا للجنرالات الذين أرسلتهم، لكانت الخطط أكثر قساوة". وتابع لو "أخذنا بنصيحة جنرالاتكم لقُتل عدد كبير من جنودنا في قطاع غزة".

وفي السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية مساء السبت إنّ "وزير الخارجية الأميركي أبلغ المسؤولين الإسرائيليين خلال زيارته، الجمعة، أن وقف إطلاق النار على غزة مهم من أجل الرأي العام العالمي"، وأضافت الهيئة أنّ "بلينكن أبلغ بنيامين نتنياهو أن قتل المدنيين يحرج الولايات المتحدة الأميركية أمام حلفائها" مؤكدًا أنّ "وقف إطلاق النار يمنح إسرائيل فرصة التنفس دوليًا لمواصلة العمليات العسكرية البرية" .