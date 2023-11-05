انت الأن تتابع خبر انفجارات السمارة ورد فعل المغرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مراقبون ان الانفجارات التي وقعت في مدينة السمارة قبل ايام وراح ضحيتها ابرياء، لن تستفز المغرب، وان السلطات ستتابع التحقيقات بكل هدوء .

يشار الى ان أربعة انفجارات وقعت ليل السبت/ الأحد في مدينة السمارة بإقليم الصحراء، أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين، اثنان منهم في حالة خطيرة.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن السلطات المحلية في إقليم السمارة، قولها إن الانفجارات طالت حي لازاب وحي السلام والحي الصناعي (انفجاران)، مضيفا أن المصابين بجروح خطيرة تلقوا الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى المستشفى في مدينة العيون.

وأضاف مصدر - وفق وكالة الانباء المغربية - أن الشخص الثالث الذي أصيب بجروح طفيفة، تمكن من العودة إلى منزله بعد تلقي الإسعافات الأولية في عين المكان، مشيرا إلى تسجيل أضرار مادية على مستوى منزلين. وتابع أن السلطات المحلية والإدارة الأمنية والدفاع المدني توجهت فور إشعارها إلى مكان الانفجارات.

وعلق مراقبون على انفجارات السمارة بالقول :" المغرب دولة قانون. وتحرص السلطات الحكومية المغربية على عدم استباق نتائج التحقيق الجاري، ولا تعلق على التحقيق القضائي. وسيتم الإفصاح عن نتائجه بمجرد الحصول على العناصر الأولى ".



وتابعوا : في هذه الأثناء تمارس السلطات المغربية ضبط النفس وأكبر قدر من التحفظ. ومع ذلك، فمن الممكن بالفعل الإشارة إلى أن هناك مجموعة من الأدلة الموثوقة والثابتة والمقنعة، التي تشير إلى مسؤولية جبهة البوليساريو، التي ما فتئت تقوم بأعمال عدائية مسلحة ضد الأراضي المغربية، منذ أن قررت من جانب واحد التنصل من اتفاق وقف إطلاق النار في عام 1991 تحت رعاية الأمم المتحدة.



وبينوا لـ السوسنة ان الدليل الأول ليس أقل من ادعاء رسمي من قبل جبهة البوليساريو نفسها بالهجوم. وزعمت البوليساريو، في "بيانها الحربي رقم 901"، أنها نفذت هجمات مسلحة ضد السمارة. وتفتخر جبهة البوليساريو بأنها تسببت في وقوع ضحايا.



وتابعوا : علاوة على ذلك، نقل ممثل البوليساريو محتوى هذا البيان الصحفي علنا، أمام الصحافة، داخل مقر الأمم المتحدة، على الرغم من أن مجلس الأمن كان قد اعتمد للتو قراره بشأن الصحراء. وأدرج ممثل البوليساريو هذا الهجوم ضمن «الكفاح» الذي تقوده هذه الميليشيا المسلحة.



تجدر الإشارة إلى أن هذه الهجمات استهدفت أحياء مدنية تسكنها عائلات، حيث لا توجد منشآت عسكرية أو استراتيجية. وحتى مطار السمارة المدني يقع على بعد أكثر من كيلومترين من موقع الهجمات.



تصدرت ادعاءات البوليساريو بشأن هذا الهجوم الصفحات الأولى للصحافة الدولية. وقد غطتها عشرات المقالات. ولم تقم البوليساريو بنفيها.

واشار الى إن هذه الهجمات تقوض السلم والأمن الإقليميين، وهو ما يعتبره المغرب خطا أحمر.



وقالوا : يظل المغرب هادئا في مواجهة هذه الاستفزازات، التي تسعى بطريقة خرقاء وخطيرة إلى صرف الانتباه والضغط على مجلس الأمن، بينما يستعد لاعتماد قراره بشأن الصحراء المغربية.



وختموا حديثهم لـ السوسنة : إن المغرب لن يتأثر أو يقع في فخ هذه الاستفزازات المتهورة. ومع ذلك، فإن السلطات المغربية ستواصل التحقيقات حتى نهايتها، وتحدد المسؤوليات وتطبق القانون بكل صرامة.