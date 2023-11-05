انت الأن تتابع خبر الكيان الصهيوني يرتكب مجزرة جديدة في مخيم المغازي .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني ليل السبت الاحد مجزرة جديدة بحق الاطفال والنساء في قصفها منزلاً في مخيم المغازي وسط قطاع غزة المنكوب، سقط فيها أكثر من 33 شهيدا وعدد من الجرحى وفق حصيلة أولية.



واستهدفت طائرات الاحتلال منزل عائلة سمعان بمخيم المغازي، ما أسفر عن وقوع 33 شهيدا وعدد من الجرحى.



وقال مصدر فلسطيني أن طائرات الاحتلال شنت غارات مكثفة على أحياء غرب وشمال غزة، وألقت قنابل الفسفور الأبيض المحرّم دوليا على تلك الأحياء، خاصة على مخيم الشاطئ غرب غزة.

كما انتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف ومواطنون، جثامين 5 شهداء، وعدد من الجرحى، من تحت أنقاض منزل عائلة أبو حصيرة غرب غزة، الذي قصفته طائرات الاحتلال في وقت سابق، في حين تتواصل المحاولات لانتشال جثامين، وجرحى ما زالوا عالقين.

وفي وقت سابق من مساء السبت، استشهد سبعة مواطنين وأصيب العشرات، جراء استهداف طائرات الاحتلال، منزلا وسط مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.



وأفاد مصدر محلي بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا يعود لعائلة محيسن بشارع الهوجا وسط مخيم جباليا، ما أدى الى استشهاد سبعة مواطنين وإصابة العشرات، كانوا داخل المنزل المستهدف وفي محيطه.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 9572 شهيدا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وأوضحت أن 9425 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة ارتفع عدد الشهداء إلى 147، والجرحى إلى أكثر من 2200.