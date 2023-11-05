انت الأن تتابع خبر كتائب القسام تعلن تنفيذ عملية جديدة فجر اليوم والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" في قطاع غزة فجر اليوم الأحد أن :" مجاهدي القسام أوقعوا القوات المتوغلة شرق خانيونس في كمين محكم بعد استهدافها بقذائف الياسين 105 وسلاح القنص الثقيل والأسلحة المتوسطة وقذائف الهاون مما أدى لتدمير دبابتين صهيونيتين وعاد المجاهدون إلى قواعدهم بسلام ..".وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أعلن في تسجيل صوتي مساء السبت، إنّ "مجاهدينا يقاتلون في محاور تقدم العدو بشمال غرب مدينة غزة وجنوبها وبيت حانون، ودمروا 24 آلية عسكرية إسرائيلية".



وأضاف: "وجهنا ضربات بصواريخ موجهة مضادة للدروع تجاه الآليات العسكرية الإسرائيلية، وأدخلنا خلال اليومين الماضيين قذائف الياسين التي استهدفت القوات المتحصنة بالبنايات، ومجاهدينا يقاتلون في محاور تقدم العدو بشمال غرب مدينة غزة وجنوبها وبيت حانون".



وقال: "مقاتلونا يواصلون الالتفاف خلف قوات العدو ويلتحمون من المسافة صفر مع جنوده، ونخوض حربًا غير متكافئة لكنها ستدرس في العالم وسيخلدها التاريخ، وسنقوم بنشر لقطات وصور من تدمير آليات للاحتلال".



وبعد كلمة أبو عبيدة الناطق باسم القسام، نشرت كتائب عز الدين القسام مشاهد من التحام مجاهدي القسام مع قوات العدو على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان وتدمير 10 آليات واعتلاء إحداها.