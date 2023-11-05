انت الأن تتابع خبر غزة .. جيش الاحتلال يدعو المدنيين للفرار إلى الجنوب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيعطي المدنيين في شمال قطاع غزة فسحة من الوقت الأحد، للفرار إلى جنوب القطاع الساحلي.

وسيسمح بحركة المرور في الطريق الذي يؤدي إلى الجنوب، خلال الفترة من الساعة 10 صباحا إلى 2 ظهرا (08:00 إلى 12:00 بتوقيت غرينتش).



ونشر الجيش الإسرائيلي أيضا خريطة تُظهر الطريق المحدد لذلك.

وقال المنشور، الذي جاء باللغة العربية، في جزء منه "إذا كنتم تهتمون بأنفسكم وبأحبائكم، توجهوا إلى الجنوب وفقا لتعليماتنا".

هذا وقالت بلدية بيت لاهيا في قطاع غزة، صباح الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر بئر وخزان مياه رئيسي بمنطقة تل الزعتر يخدم أكثر من 70 الف نسمة في القطاع.

على صعيد آخر، أعلنت كتائب القسام قبيل فجر الأحد أن مقاتليها أوقعوا القوات الإسرائيلية المتوغلة شرق خان يونس في كمين محكم بعد استهدافها بقذائف "الياسين 105".

وقالت كتائب القسام -في بيان- إنها دمرت دبابتين إسرائيليتين، وأضافت أن مقاتليها عادوا لقواعدهم بسلام.