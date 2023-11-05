انت الأن تتابع خبر بيان مهم من كتيبة جنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت كتيبة جنين في سرايا القدس، إنها قامت بتفجير عبوات ناسفة في قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مخيم جنين، بالضفة الغربية فجرالأحد.

وأصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين، وصفت إصابته بالخطرة.



وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ودهم لمنازل المواطنين في المدينة، وبثت وسائل إعلام محلية فلسطينية صورا تظهر لحظة اقتحام آليات عسكرية إسرائيلية مدينة جنين.

من ناحية ثانية، استُهدفت سيارة جيب عسكرية إسرائيلية، بعبوة محلية الصنع في بلدة عزون شرقي قلقيلية، بالضفة الغربية.

وقد اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، مناطق متفرقة بالضفة الغربية، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات مع الفلسطينيين.

كما استشهد، صباح الأحد، شابان وأصيب ستة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة.

وقال شهود عيان، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة أبو ديس، وحاصرت منزلا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة في المكان.

وأضافوا أن قوات الاحتلال أحضرت جرافة عسكرية وهدمت أجزاء من المنزل المحاصر، قبل أن تطلق قذيفة "انيرجا" باتجاهه، ما أدى إلى استشهاد الشاب المحاصر داخل المنزل

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس يوميا حملات دهم واقتحامات للقرى والبلدات، من قوات الجيش الإسرائيلي، يصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.