انت الأن تتابع خبر الجيش الإسرائيلي يُحصي قتلاه في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عقب الكشف عن مقتل 4 جنود إضافيين السبت، سمح الجيش الإسرائيلي، بنشر أسماء 345 قتيلا بصفوفه، سقطوا منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد الجيش الاسرائيلي ان 3 من الجنود الذين قتلوا السبت، يتبعون للواء "جفعاتي"، وهو أحد ألوية المشاة ذات القبعات الأرجوانية، والرابع من وحدة "شالداغ" المختصة بالرصد وجمع المعلومات.

وترتفع هذه الحصيلة يوميا، بفعل الاشتباك المباشر مع مقاتلي كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وغيرها من الفصائل الفلسطينية، في عدد من المحاور في شمال قطاع غزة.

فرغم القصف الجوي المستمر والعنيف، والتوغل البري للقوات الإسرائيلية داخل القطاع، يباغت مقاتلو الفصائل القوات الإسرائيلية الراجلة ويلتحمون معهم من مسافة صفر، كما يستهدفون آلياتهم بعدد من الأسلحة المضادة للدروع أبرزها قذيفة "الياسين" الترادفية.

ووكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري أعلن السبت أنه دخل برفقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى قطاع غزة حيث التقوا بقائد العمليات العسكرية والمقاتلين في الميدان واستمعوا إلى شرح عن سير العمليات.