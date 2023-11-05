انت الأن تتابع خبر دولة جديدة تستدعي القائم بالأعمال في سفارتها بتل أبيب والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت الخارجية التشادية إنها استدعت القائم بالأعمال في "إسرائيل" للتشاور بسبب قتل المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

ودانت الخارجية التشادية ما وصفته ب«الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في غزة» داعية إلى وقف لإطلاق النار للوصول إلى حل دائم للقضية الفلسطينية.

الجدير بالذكر ان علاقات دبلوماسية تربط تشاد وإسرائيل، منذ عهد الرئيس السابق إدريس ديبي، تطورت في فترة الابن الجنرال محمد ديبي الذي زار الاراضي المحتلة مطلع هذا العام والتقى عددا من المسؤولين هناك.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت تركيا أيضا استدعاء سفيرها لدى "إسرائيل".

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إنه "بالنظر إلى المأساة الإنسانية في غزة وبسبب عدم قبول الجانب الإسرائيلي دعوات وقف إطلاق النار واستمرار الهجمات ضد المدنيين، وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون انقطاع وبشكل مستمر، فقد تقرر استدعاء سفيرنا في تل أبيب شاكر أوزكان تورونلار".

كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيقطع اتصالاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

هذا ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم 29 على التوالي، مخلفا حتى الآن 9500 شهيد بينهم، 3900 طفل و2509 نساء.