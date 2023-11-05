انت الأن تتابع خبر هنية في إيران والخامنئي يحذر إسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التقى المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، مساء الأحد، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.



وعرض هنية خلال اللقاء آخر "مستجدات الوضع في غزة والضفة الغربية، وجرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين".



وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال المرشد الإيراني، إن جرائم الاحتلال في غزة تتم بدعم مباشر من أمريكا وبعض الدول الغربية.



وتوعدت إيران الولايات المتحدة الأمريكية في حال اتساع الحرب على غزة، محذرة من خسائر فادحة ستطال الأخيرة ، في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر.



وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إنه "إذا اتسع نطاق الحرب فإن خسائر فادحة ستلحق بأمريكا أيضا"، مضيفا أنه تم إبلاغ الاحتلال عبر داعميه أنه "إذا لم تتوقف جرائمه في غزة فإن غدا سيكون متأخرا"





وعبر عن أمله في ان تتحول الجهود السياسية دون اتساع الحرب و"إلا فلا أحد يعلم ماذا سيحدث الساعة القادمة".



وشدد على أن إيران تقف مع قطاع غزة، مبينا أنه لا يمكن لها أن تبقى متفرجة إزاء هذا الوضع، إذ أن استمرار العدوان وغياب الحل السياسي "يصبان الزيت على النار".