انت الأن تتابع خبر القسام تواصل استنزاف العدو وتعرض مشاهد لسلاح المدفعية .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب الشهيد عزّ الدين القسام أن المجاهدين يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات العدو شمال غرب غزة منذ صباح اليوم وليلة أمس.



وقالت الكتائب إن مجاهديها دمروا دبابة بقذيفة "الياسين105" وأجهزوا على عدد من الجنود من مسافةٍ قريبة.



وأشارت كتائب القسام إلى أنها نجحت بتدمير دبابتين صهيونيتين متوغلتين جنوب غرب تل الهوا بقذيفتي "الياسين105".



كما دمّرت كتائب القسام دبابةً صهيونية متوغلة شمال غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين105".



كما أوقع مجاهدو القسام فجر اليوم القوات المتوغلة شرق خانيونس في كمين محكم بعد استهدافها بقذائف الياسين 105 وسلاح القنص الثقيل والأسلحة المتوسطة وقذائف الهاون، مما أدى لتدمير دبابتين صهيونيتين وعاد المجاهدون إلى قواعدهم بسلام.

ومساء، أعلنت الكتائب أنها دمرت دبابتين صهيونيين متوغلتين جنوب غرب تل الهوا بقذيفة "الياسين105".

وقصفت الكتائب قاعدة "رعيم" العسكرية، وبئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين.

وعرضت كتائب القسام مشاهد لمفارز الهاون في سلاح المدفعية القسامي التي تواصل دك قوات العدو المتوغلة والمتحشدة بمئات قذائف الهاون.