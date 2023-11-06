انت الأن تتابع خبر استقالة صحفية من نيويورك تايمز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قدمت صحفية أميركية استقالتها من مجلة "نيويورك تايمز" ، بعد أن وقّعت على عريضة تتهم الاحتلال الإسرائيليّ بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين وتدعو إلى مقاطعتها وفرض عقوبات عليها.

وجاء في الموقع الرسمي للمجلة الأميركية، أنّ الكاتبة جاسمين هيوز الحائزة على عدة جوائز، قدمت استقالتها بعد أن "انتهكت سياسات غرفة التحرير".

وقال، مدير تحرير المجلة، جيك سيلفرستين، "رغم أنني أحترم أن لديها قناعات قوية، فإن هذا كان انتهاكا واضحا لسياسة (نيويورك تايمز) بشأن الاحتجاج العام".