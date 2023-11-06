انت الأن تتابع خبر حزب الله يضرب كريات شمونة بصواريخ غراد .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال حزب الله، إنّه ضرب مستوطنة كريات شمونة في الشمال الفلسطينيّ المحل بصواريخ غراد، ردًا على استهداف المدنيين، وقال في بيان:

"بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

رداً على الجريمة الوحشية البشعة التي ارتكبها العدو الصهيوني بعد ظهر اليوم التي استهدف فيها سيارةً مدنيةً عند طريق المعيصرة بين عيناتا وعيترون التي أدت إلى استشهاد سيدة وثلاثة اطفال من احفادها قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (7:20) من مساء يوم الأحد 5/11/2023 بقصف مستعمرة كريات شمونة بعددٍ من صواريخ غراد (كاتيوشا).

إن المقاومة الإسلامية تُؤكد أنها لن تتسامح أبداً بالمسّ والاعتداء على المدنيين وسيكون ردّها حازماً وقوياً".