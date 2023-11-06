انت الأن تتابع خبر إدانات عربية لتصريح وزير صهيوني عن قصف غزة بالنووي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التصريحات العنصرية التحريضية والاستفزازية الصادرة عن أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، باعتبارها دعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها، وتحريضاً مداناً على القتل وارتكاب جرائم الحرب، إلى جانب الجرائم التي تُرتكب ضد أهالي قطاع غزة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن مثل هذه التصريحات تمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصعيداً خطيراً يتطلب من المجتمع الدولي العمل فوراً على التصدي له، والتصدي لخطاب الكراهية، من خلال خطوات فعالة من شأنها إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف اعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلتين، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما أدانت وزارة الخارجية السعودية التصريحات المتطرفة صدرت عن وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، وذكر بيان للخارجية السعودية أن هذه التصريحات "تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، وإنْ عدم إقالة الوزير من الحكومة فوراً والاكتفاء بتجميد عضويته يعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلي".

كذلك أدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة تصريحات الوزير الإسرائيلي واعتبرتها "تحريضاً خطيراً على جريمة حرب واستهتاراً بالقيم الإنسانية والأخلاقية". وقالت الوزارة في بيان: "هذه التصريحات البغيضة المستفزة تمثل امتداداً للسياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة".

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الأحد، إن تصريحات الوزير الإسرائيلي إلياهو العنصري كشفت الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال.

وأضاف أن التصريحات الأخيرة للوزير الإسرائيلي لا يعترف فيها فقط بامتلاكهم سلاحا نوويا، وهو السر الذي يعرفه الجميع، لكنه يكرس حقيقة النظرة العنصرية المقيتة للإسرائيليين تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه هذا هو الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال ولكل من يدافع عنها في الغرب.

وإلى ذلك، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالتصريحات العنصرية الهمجية للوزير الإسرائيلي، واعتبرتها "إعلاناً صريحاً وإقراراً واضحاً بما تقوم به دولة الاحتلال ضد شعبنا على امتداد الجغرافيا الفلسطينية، وتحديداً المذابح التي ترتكب يومياً ضد المدنيين في قطاع غزة".