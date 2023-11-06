انت الأن تتابع خبر بلينكن من العراق: نبذل جهدًا لعدم توسع الصراع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقيّ: "نبعث برسالة واضحة للغاية إلى من يهددون العسكريين الأمريكيين مفادها أن لا تفعلوا ذلك، ونبذل جهودنا لضمان عدم توسع الصراع أبعد من غزة"

وأضاف: "لا نريد أي مواجهة مع إيران لكن سنتخذ كل الإجراءات لحماية قواتنا ومواطنينا" مشيرًا: "أجريت محادثات جيدة وصريحة للغاية مع رئيس الوزراء العراقي، وهو يدين الهجمات التي تعرضت لها القوات الأمريكية"

وقال: "هناك خلاف بشأن التوصل لوقف كامل لإطلاق النار لكن الجميع يرحب بالهدنة الإنسانية".