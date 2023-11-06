انت الأن تتابع خبر الناطق باسم جيش الاحتلال: أتمننا حصار غزة ونرد بالفعل لا الكلام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هغاري، في مؤتمره الصحفي اليوميّ، إنّ "عدد القتلى من جنودنا وضباطنا ارتفع إلى 347 منذ 7 أكتوبر، و242 من المخطوفين"

وأضاف: "هاجمنا 2500 هدف منذ بدء الحملة البرية في غزة، قواتنا حاصرت مدينة غزة ووصلت إلى ساحل البحر في المنطقة الجنوبية هناك، والحصار المفروض حاليًا على غزة مرحلة هامة من أجل تفكيك حماس".

وقال هغاري: "نعمل على مدار الساعة للحصول على أي معلومة تخص الرهائن في غزة"، أما بخصوص حزب الله فقال: "هاجمنا عدة مواقع لحزب الله ردًا على إطلاق صاروخ مضاد للدبابات قتل مواطنًا إسرائيليًا، ونحن في حالة استعداد بالشمال، ونحن نرد بالفعل وليس الكلام"

وكرّر هغاري ادعاءه أنّ: "حماس تستخدم المساعدات المقدمة للمستشفيات وتواصل استخدام السكان دروعًا بشرية".