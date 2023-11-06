انت الأن تتابع خبر متطرفون يعتدون على مظاهرات أهالي المعتقلين لدى المقاومة .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستمرّ المظاهرات المطالبة لرئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بالاستقالة، في حين قامَ متطرفون من المستوطنيين بالاعتداء على هذه المظاهرات، عبر مظاهرات مضادة.

وقام متظاهرو اليمين بتنظيم فرق لمهاجمة كل من يتظاهر ضد الحكومة خلال الحرب، بما في ذلك مظاهرات السبت، التي تقام حول موضوع الأسرى والتي بلغ عدد المشاركين فيها مجتمعين أكثر من 10 آلاف شخص، وبرزت بينها مظاهرة من 500 شخص أمام بيت نتنياهو في قيسارية، و1000 شخص في مظاهرة أمام مقر رئيس الحكومة في القدس، وارتفع فيهما شعار: الاستقالة الآن. بينما رُفعت صور لنتنياهو كُتب عليها: جلب الخراب لـ(إسرائيل)، وصور أخرى عليها طبعة يد ملطخة بالدماء.

وكانت هناك مظاهرات أكبر قليلاً في كل من حيفا وتل أبيب وبئر السبع وإيلات وكركور ورعنانا رفعت شعاراً مركزياً: "64 عضو كنيست (الائتلاف الحكومي). استقيلوا فورًا"، و"لا انتصار من دون عودة المخطوفين فوراً"، و"نتنياهو من قتل رابين حتى مذبحة غلاف غزة".

وهاجم ناشطون من اليمين المتظاهرين وبينهم كثير من عائلات الأسرى، وراحوا يشتمونهم ويهتفون ضدهم، قائلين: "جنودنا يحاربون في غزة وأنتم تطعنونهم في الظهر هنا"، "«أنتم (حماس)"، "أنتم أصفار"، و"بسببكم هجمت علينا (حماس)".