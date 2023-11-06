انت الأن تتابع خبر مجلس وزراء الصحة العرب يدعو لوقف المجازر في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالب مجلس وزراء الصحة العرب المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لوقف المجازر الوحشية في قطاع غزة، وفتح ممرات إنسانية آمنة ومستدامة لضمان نفاذ وتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، للتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.

وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، أن مجلس وزراء الصحة العرب عقد دورة غير عادية الخميس الماضي، عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير الصحة في الجمهورية الجزائرية، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب، بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية -الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، لبحث الموضوعات الصحية المقرر رفعها إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة في الجمهورية الموريتانية.

وأصدر المجلس بيانا دان فيه جرائم الحرب والمجازر الوحشية المستمرة في قطاع غزة، و التي أسفرت عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء.

وأكد المجلس ضرورة الوقف الفوري للحرب على قطاع غزة، والتحذير من التداعيات الإنسانية والصحية الكارثية مع استمرار هذه الإبادة الجماعية واستمرار الهجمات التي تستهدف الفلسطينيين.

وأشاد المجلس بما تقدمه الفرق الطبية في قطاع غزة من صمود بطولي في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم والتحديات الكبيرة التي يواجهونها، مؤكدا دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره خارجها.