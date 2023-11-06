انت الأن تتابع خبر فيديو .. صاروخ من القبة الحديدية يقع في "ريشون لتسيون" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت كتائب القسام، الجناح العسكري المسلح لحركة حماس، في تغريدةٍ لها: "جددنا قصف "تل أبيب" رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وأفادت مصادر إعلاميّة أنّ رشقات صاروخية متتالية وضخمة أطلقت من غزة، وصافرات الإنذار دوت في أسدود وفي "تل أبيب" وعدد كبير من مستوطنات وسط فلسطين المحتلة.

وأفادت مصادر عبريّة أنّ أحد صواريخ القبة الحديدية يفشل في اعتراض صواريخ من غزة، ويسقط على "ريشون لتسيون" وسط فلسطين المحتلة.