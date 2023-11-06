انت الأن تتابع خبر سيناتور أميركي يأمل أن تتخلص دولة الاحتلال من نتنياهو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتقد السيناتور الديمقراطي عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز، الأحد، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً إنه يأمل أن تزيله (إسرائيل) من منصب رئيس الوزراء.

وقال ساندرز في برنامج حالة الاتحاد على شبكة "سي إن إن": "هذه قضية معقدة بشكل رهيب، لديك حكومة يمينية في (إسرائيل)، وهي حكومة عنصرية، لكن الخبر السار هو أن آخر استطلاع للرأي بين أن 18 في المائة فقط من شعب إسرائيل يريدون بقاء نتنياهو في منصبه. أتمنى أن يتخلصوا منه. آمل أن يشكلوا حكومة تتفهم خطورة الأزمة".

ورداً على سؤال عما إذا كان يعتقد أن (إسرائيل) تنفذ إبادة جماعية في غزة، وصف ساندرز الوضع بأنه "عرض رعب"، وأشار إلى تعليقات الرئيس الأسبق باراك أوباما الأخيرة حول مدى تعقيد الوضع في (إسرائيل)، وكيف سيتعين على الولايات المتحدة أن تأخذه بعين الاعتبار.

وقال إن حكومة نتنياهو "تحاول أن تجعل من المستحيل تحقيق حل الدولتين" في الضفة الغربية. وأيد ساندرز تصريحات الرئيس أوباما حول أن الوضع في الشرق الأوسط "يتطلب التأمل والتحليل الدقيق". وقد صرح أوباما في مقابلة: "إذا كنت تريد حل المشكلة، عليك أن تتقبل الحقيقة كاملة. عليك أن تعترف بأن لا أحد يداه نظيفتان، وأننا جميعاً متواطئون إلى حد ما" حسبَ تعبيره.

وحينما سئل عن حزمة مساعدات محتملة لإسرائيل سينظر فيها مجلس الشيوخ، قال ساندرز إن مجلس الشيوخ لا بد أن يرسل رسالة قوية لإسرائيل مفادها: "إذا كنت تريد هذه الأموال، فعليك تغيير استراتيجيتك العسكرية". وانتقد الجمهوريين لمعارضتهم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.