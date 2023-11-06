انت الأن تتابع خبر تواصل الاتّهامات والانقسامات .. نتنياهو ينفي وغانتس يهاجم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، الأحد، أنه "ربط بين احتجاج جنود الاحتياط في الجيش وقرار حركة حماس تنفيذ هجومها الشهر الماضي"، وذلك بعد أن انتقده غانتش بسبب هذه التصريحات المزعومة.

ويرى مراقبون أنّ الخلاف الذي نشب، الأحد، هو أحدث علامة على التوتر داخل حكومة الحرب، وخصوصًا بين نتنياهو ومنافسه السياسي بيني غانتس الذي انضم من المعارضة إلى حكومة الطوارئ للمساعدة في إدارة الحرب.

بدأ الأمر عندما ذكرت القناة 12 العبرية ووسائل إعلام أخرى أنّ نتنياهو قال إنه "قد تكون هناك حاجة للتحقق مما إذا كانت الاحتجاجات ضد حكومته منذ أشهر، وشارك فيها جنود احتياط قالوا إنهم يرفضون استئناف الخدمة، تضاف إلى دوافع حركة حماس لتنفيذ هجومها على إسرائيل الشهر الماضي".

وقال غانتس، إن "على نتنياهو سحب تصريحاته". وكتب على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي إكس: "التهرب من المسؤولية (وتوزيع الاتهامات المزعومة) في وقت الحرب يشكل ضربة للبلاد".



وأصدر مكتب نتنياهو بعد ذلك بيانًا قال فيه "خلافًا لما نُشِر، لم يقل رئيس الوزراء بأي حال من الأحوال إن رفض (جنود الاحتياط) هو الذي دفع (حماس) إلى مهاجمة (إسرائيل)".

ويرى مراقبون أنّ نتنياهو غضب الرأي العام لعدم إقراره بالمسؤولية عن الإخفاقات المخابراتية والعملياتية. ورغم أن كبار المسؤولين، ومنهم قادة الجيش وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) ووزير المالية، أعلنوا جميعا تحملهم مسؤولية الإخفاقات، فإن نتنياهو لم يحذ حذوهم.