انت الأن تتابع خبر الاحتلال يقترب من دخول مدينة غزة .. مع وصول بارجة نووية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الوقت الذي أعلن فيه المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني العميد دانييل هاغاري عن اكتمال خطوة مهمة في فصل شمال غزة عن جنوبها، يواصل طيران الكيان الصهيوني شن غارات مكثفة على القطاع هذه الليلة وغير مسبوقة واحزمة نارية جنوب وشمال مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الاحتلال، مساء (الأحد)، في تصريح لوسائل الإعلام، إن القوات أكملت تطويق مدينة غزة ووصلت إلى ساحل المدينة. ووفقا له، فهذه "خطوة مهمة للغاية" في زيادة الضغط على حماس. وأشار إلى أن "تقسيم" قطاع غزة بذلك قد اكتمل فعليا: "اليوم هناك غزة شمالا وغزة جنوبا

ويقدّر الجيش الإسرائيلي أن قواته ستدخل مدينة غزة خلال 48 ساعة، مع استكمال تطويقها، فيما تشير تقديراته إلى أن قواته في قطاع غزة ستبدأ القتال وخوض اشتباكات داخل مدينة غزة، بعد الانتهاء من تطويق المدينة، وذلك بهدف الوصول إلى مقاتلي "حماس" الذين تم دفعهم إلى داخلها، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس".



وفي تلك الأثناء، وصل مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز إلى إسرائيل في وقت سابق من يوم الاحد، وتشمل، الجولة من بين دول أخرى، مصر وقطر والإمارات العربية المتحدة. ومن المقرر أن يجتمع بيرنز مع القيادة الإسرائيلية ويبحث الجهود الأمريكية لمنع اتساع نطاق الحرب في غزة، فضلا عن الجهود الرامية إلى إطلاق سراح المختطفين. وفقا لموقع يديعوت احرنوت.

وبالتزامن أيضاً، أعلن الأميركيون الليلة وصول غواصة نووية من سلسلة "أوهايو".

ووصلت الغواصة اليوم إلى الشرق الأوسط تحت مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية. والغواصة مجهزة بصواريخ باليستية بالإضافة إلى رؤوس حربية نووية.