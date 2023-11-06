انت الأن تتابع خبر اقتحامات واعتقالات واسعة بالضفة منهم عهد التميمي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل قوّات الاحتلال اقتحاماتها لمدن الضفة الغربيّة، وتنفذ سلسلة كبيرة من الاعتقالات لتضاف إلى أكثر من 2000 مواطنًا تمّ اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر.

وأفادت مصادر فلسطينيّة أنّ الاحتلال اقتحم مدينة الخليل وخاصة منطقة إذنا، ومدينة بيت لحم خاصّة منطقة إرطاس، واقتحمت مخيم شعفاط في القدس، وعناتا، واقتحمت رام الله في مناطق بيتونيا والنبي صالح ودير قديس وغيرها، كما اقتحمت نابلس في عدة أماكن وطولكرم وجنين وطوباس.

وأفادت مصادر محليّة أنّ قوات الاحتلال استقلت العشرات، من بينهم الأسيرة السابقة الطالبة في جامعة بيرزيت عهـد التميمي من بلدة النبي صالح شمال رام الله من منزل عائلتها وتم تخريب محتوياته

كما اعتقلت قوات الاحتلال القيادي بحركة فتح رأفت عليان بعد اقتحام منزله في عناتا بالقدس المحتلة والقيادي معروف الرفاعي مُستشار محافظ القدس، من منزله في عناتا، إضافة إلى عشرات الاعتقالات الأخرى، مع التنكيل بالمعتقلين.