انت الأن تتابع خبر المجازر تتواصل في غزة وغضب في الأمم المتحدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استكمالا لسلسلة المجازر، قصفت قوات الاحتلال منزلين في دير البلح والزوايدة وسط قطاع غزة، أسفر عن 45 شهيدا وعدد من المفقودين، بحصيلة غير نهائية.

من ناحية ثانية، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي من كتيبة المدرعات خلال الاشتباكات الدائرة شمالي قطاع غزة.

هذا وأصدر مسؤولو الوكالات الرئيسية التابعة للأمم المتحدة بيانا مشتركا نادرا أبدوا فيه غضبهم من عدد الضحايا المدنيين في غزة، مطالبين بوقف فوري إنساني لإطلاق النار في الحرب بين "إسرائيل" والمقاومة الفلسطينية.

وكتب رؤساء الوكالات الأممية منذ شهر تقريبا، يراقب العالم الوضع الحاصل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بصدمة ورعب إزاء العدد (المتزايد) من الأرواح التي فقدت ودُمرت.

وأعرب مسؤولو 18 منظمة، بينها اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، عن أسفهم لعدد القتلى في الحرب بين "إسرائيل" والمقاومة التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.