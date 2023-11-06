ماذا يحدث في الضفة

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رياض - احمد صلاح - قال نادي الأسير الفلسطيني، ان الاحتلال اعتقل خلال الليل نحو 50 فلسطينيا في مدن عدة بالضفة الغربية.

هذا ونقلت القناة 12 العبرية عن بلاغات أولية، أنه يوجد إصابتان خطيرتان جراء عملية طعن في القدس، وقعت عند باب الساهرة في المدينة القديمة بالقدس الشرقية.

وأطلقت قوات إسرائيلية النار صباح الأحد على شاب فلسطيني بذريعة تنفيذ عملية طعن قرب باب الساهرة في القدس المحتلة.

هذا وتواصل قوّات الاحتلال اقتحاماتها لمدن الضفة الغربيّة، وتنفيذ سلسلة كبيرة من الاعتقالات لتضاف إلى أكثر من 2000 مواطنًا تمّ اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر.

وأفادت مصادر فلسطينيّة في وقت سابق أنّ الاحتلال اقتحم مدينة الخليل وخاصة منطقة إذنا، ومدينة بيت لحم خاصّة منطقة إرطاس، واقتحمت مخيم شعفاط في القدس، وعناتا، واقتحمت رام الله في مناطق بيتونيا والنبي صالح ودير قديس وغيرها، كما اقتحمت نابلس في عدة أماكن وطولكرم وجنين وطوباس.

واستقلت قوات الاحتلال العشرات، من بينهم الأسيرة السابقة الطالبة في جامعة بيرزيت عهـد التميمي من بلدة النبي صالح شمال رام الله من منزل عائلتها وتم تخريب محتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال القيادي بحركة فتح رأفت عليان بعد اقتحام منزله في عناتا بالقدس المحتلة والقيادي معروف الرفاعي مُستشار محافظ القدس، من منزله في عناتا، إضافة إلى عشرات الاعتقالات الأخرى، مع التنكيل بالمعتقلين.