انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال يوجه الاتهامات لعهد التميمي ويكشف سبب اعتقالها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين اعتقال الناشطة الفلسطينية عهد التميمي البالغة من العمر22 عاما، خلال عملية دهم في الضفة الغربية المحتلة.

وقال ناطق باسم الجيش الاسرائيلي لوكالة الصحافة الفرنسية إن عهد التميمي أوقفت "للاشتباه بتحريضها على العنف ونشاطات إرهابية في بلدة النبي صالح".

وكانت مصادر فلسطينية قد أفادت بوقت سابق الاثنين، أنّ الاحتلال اقتحم عدة مناطق في الضفة واعتقل العشرات، من بينهم الأسيرة السابقة الطالبة في جامعة بيرزيت عهـد التميمي من بلدة النبي صالح شمال رام الله من منزل عائلتها وتم تخريب محتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال القيادي بحركة فتح رأفت عليان بعد اقتحام منزله في عناتا بالقدس المحتلة والقيادي معروف الرفاعي مُستشار محافظ القدس، من منزله في عناتا، إضافة إلى عشرات الاعتقالات الأخرى، مع التنكيل بالمعتقلين