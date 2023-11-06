انت الأن تتابع خبر السجن لمن يتعاطف مع حماس في إسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وافقت لجنة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون ينص على السجن لمدة سنة لمن ينشر منشورات مؤيدة لحركة "حماس" والتي تتضمن كلمات مدح أو تعاطف.



وذكر موقع Ynet أن اللجنة الدستورية في الكنيست، وافقت بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون ينص على السجن لمدة سنة لـ"من ينشر بشكل ممنهج منشورات مؤيدة لحماس وداعش، والتي تتضمن كلمات مدح أو تعاطف أو تشجيع على أعمال إرهابية".



ولفت إلى أن "المنشورات التي تنشر بشكل عشوائي أو بحسن نية أو لغرض قانوني لن تحظر. وخلال المناقشات، لفتت اللجنة إلى الاستهلاك المنهجي والمستمر، وهو ظرف يشير إلى الانتماء إلى التنظيم الإرهابي".