القسام تدمّر 27 آلية عسكرية إسرائيلية وتعرض فيديو عن مقاتليها .. شاهد

انت الأن تتابع خبر القسام تدمّر 27 آلية عسكرية إسرائيلية وتعرض فيديو عن مقاتليها .. اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دمّرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس، منذ فجر اليوم، 4 آليات صهيونية على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان بقذائف "الياسين105"، كما دمرت دبابة صهيونية متوغلة جنوب تل الهوا بقذيفة "الياسين105"، وكذلك دمرت دبابة صهيونية متوغلة في منطقة السلاطين شمال غرب بيت لاهيا بقذيفة "الياسين105".

ودمرت دبابة صهيونية متوغلة في حي الإسراء شمال غرب غزة بقذيفة "الياسين105".

وقالت الكتائب في أحدث معلومة: إن مجاهدي القسام في محاور القتال دمروا خلال الـ48 ساعة الأخيرة كليًا أو جزئياً 27 آلية عسكرية، كما دكّوا القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون، والتحموا في اشتباكات مباشرة مع قوات العدو وأوقعوا فيها خسائر محققة



وأضافت الدائرة الاعلامية للقسام، ان المقاتلين قصفوا تحشدات قوات العدو المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا بقذائف الهاون.

كما قصف مقاتلو القسام، تحشدات قوات العدو المتوغلة شرق حجر الديك بقذائف الهاون، وقصفوا كذلك قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية.



ودمرت دبابة صهيونية متوغلة في حي الإسراء شمال غرب غزة بقذيفة "الياسين105"، كما يخوض مجاهدو القسام اشتباكات مسلحة مع قوات العدو المتوغلة في منطقة السلاطين شمال غرب بيت لاهيا.

واعلنت الكتائب أنها قصفت أسدود المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين.



وعرضت الكتائب، جانبا من تصدي مجاهدي القسام لقوات العدو التي حاولت التقدم شرق خانيونس وتدمير عدد من آلياتها.