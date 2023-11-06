انت الأن تتابع خبر مسيرة حاشدة بمدينة العيون تنديدا بمقتل شخص بقذائف البوليساريو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتظم عشرات الآلاف من سكان مدينة العيون في مظاهرة أمس الأحد جابت شوارع المدينة تنديدا بما أسموه "الاعتداء الإرهابي الدنيء" ، في إشارة لهجوم بثلاثة صواريخ على مبانٍ مدنية بمدينة السمارة مطلع الأسبوع الماضي راح ضحيته مواطن مغربي وجرح ثلاثة آخرون. وقد تبنّى تنظيم "البوليساريو" الانفصالي العملية عبر بيان حربي نشره على موقع وكالة الأنباء الصحراوية.

وشارك في المظاهرة الحاشدة شيوخ القبائل وأعيان ومنتخبون محليون حاملين الأعلام المغربية في تعبير عن ولائهم للمملكة المغربية.

وفي حين اعتبر تنظيم البوليساريو الهجوم نصرا عسكريا يدخل في صميم معركته ضد المملكة المغربية لتحرير ما يسميه "أراضيه المحتلة"، ندد المتظاهرون بالهجوم واعتبروه "اعتداء شنيعا استهدف مدنيين أبرياء وخرق سافر للقانون الدولي وتهديد لأمن واستقرار المنطقة"