قمة حول غزة في الرياض

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رياض - احمد صلاح - أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، عقد قمة إسلامية استثنائية بناء على دعوة السعودية يوم الأحد 12 نوفمبر، في الرياض، لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.



وقالت المنظمة في منشور عبر منصة X: "تعقد منظمة التعاون الإسلامي قمة إسلامية استثنائية بناء على دعوة المملكة العربية السعودية، بصفتها رئيس القمة الإسلامية الحالية، وذلك يوم الأحد 28 ربيع الثاني 1445 هــ، الموافق 12 نوفمبر 2023م، في مدينة الرياض، لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني".