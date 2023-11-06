انت الأن تتابع خبر إعلام عبري:البيت الأبيض قلق على الجيش الإسرائيلي في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، الاثنين، أن البيت الأبيض ينتابه حالة من القلق، جراء افتقار الاحتلال الإسرائيلي لاستراتيجية خروج من قطاع غزة، وذلك حسب مسؤولين تحدثت معهم الصحيفة.



وقالت الصحيفة:إن مسؤولين بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قلقون من تخطيط إسرائيل جراء كيفية الخروج من قطاع غزة عقب توغلات برية متكررة يقودها جيش الاحتلال داخل عدة محاور بالقطاع منذ عدة أيام.



ونقلت الصحيفة العبرية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، كوّن انطباعا أن الخروج من قطاع غزة لم يتم مناقشته حتى الآن بين أعضاء مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي.



وزار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رام الله في زيارة غير معلنة، التقى فيها بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وناقشا خلالها الوضع في قطاع غزة.