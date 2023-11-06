انت الأن تتابع خبر الأمين العام للأمم المتحدة: 89 من الأونروا قتلوا في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إنّه "يجب أن تكون حماية المدنيين ذات أهمية قصوى، وأشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي الإنساني التي نشهدها"

وأضاف: "الكارثة التي تتكشف تجعل الحاجة إلى وقف إنساني لإطلاق النار أكثر إلحاحًا مع مرور كل ساعة"، مشيرًا: "معبر رفح وحده لا يملك القدرة على التعامل مع شاحنات المساعدات بالحجم المطلوب، ونحن بحاجة إلى دخول مزيد من الغذاء والمياه والأدوية وبالطبع الوقود إلى غزة"

وقال: "أنضمُّ إلى أسرة الأمم المتحدة في الحداد على 89 من زملائنا في الأونروا قتلوا في غزة"، محذرًا: "نشهد بالفعل دوامة تصعيد من لبنان وسوريا إلى العراق واليمن ويجب أن يتوقف هذا التصعيد".