انت الأن تتابع خبر كم العدد الكلي للآليات التي أعلن القسام تدميرها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، في تدوينةٍ له عبر حسابه في تليجرام الإثنين، إنّ "مقاتلي القسام تمكنوا من تدمير 27 آلية عسكرية تابعة للاحتلال خلال الـ48 ساعة الأخيرة كليًا أو جزئيًا.

وأضاف أنه "جرى أيضًا قصف قوات الاحتلال المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب مدينة غزة بقذائف الهاون ووقعت اشتباكات مباشرة مع العدو".

وبإعلان أبو عبيدة، حسبَ مراقبين، يرتفع عدد الآليات والدبابات العسكرية التي دمرتها كتائب القسام منذ بداية التوغل البري إلى 97 آلية ودبابة ومدرعة.

ولليوم الـ31 على التوالي، تواصل قوات الاحتلال بالتعاون عدوانها على قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء إلى 10022 شهيدًا منذ بداية العدوان، 70% منهم من النّساء والأطفال.