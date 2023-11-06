انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال: قادرون على قصف أي منطقة في الشرق الأوسط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هغاري، في مؤتمره الصحفي اليوميّ، إنّ "سلاح الجو قادر على قصف أي منطقة في الشرق الأوسط".

وأضاف: "نواصل الكشف عن فتحات الأنفاق ومعظمها بجانب المدارس والجمعيات المدنية كشفنا ما يجري في مستشفى الشفاء وكيف تستخدمه حماس للإرهاب" على حدِّ ادعائه.

مشيرًا إلى أنّ "القضاء على القادة الميدانيين لحماس يؤدي إلى الانفصال بين الميدان وقادة الحركة".

في ذاتِ السياق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، الإثنين، "أبلغنا الإسرائيليين بأنه ينبغي أن تكون عملياتهم ضد حماس سريعة وحاسمة ومميتة"، مشيرًا "لا نحدد للإسرائيليين أهدافهم في غزة ونواصل حثهم على الحذر بخصوص المدنيين".