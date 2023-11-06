انت الأن تتابع خبر بيان للقوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثي حول طائرات مسيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت القوات المسلحة اليمنية (التابعة للحوثيّ)، إنّها قامت بضرب دفعة من الطائرات المسيّرة باتجاه أهداف مختلفة لجيش الاحتلال.

وفيما يلي البيان:

"بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية

بسم الله الرحمن الرحيم

أطلقت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى دفعة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف مختلفة وحساسة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة, وكان من نتائج العملية توقف الحركة في القواعد والمطارات المستهدفة ولعدة ساعات.

إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة وبالتوكل على الله تعالى في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابةً لنداءات شعبنا اليمني العظيم وكافة شعوب الأمة وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على إخواننا في غزة.

وما النصر إلا من عند الله

صنعاء 22 ربيع الآخر 1445هـ

الموافق 6 نوفمبر 2023م

صادر عن القوات المسلحة اليمنية".