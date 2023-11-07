انت الأن تتابع خبر إحصاءات مرعبة: أكثر من 13 ألف شهيد ومفقود 42% من جنوب القطاع .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس المكتب الإعلامي الحكوميّ بغزة سلامة معروف، في مؤتمره الصحفيّ حول حصيلة وآثار العدوان والمحرقة الصهيونية المتواصلة ضد قطاع غزة لليوم الواحد والثلاثين: "إن تواصل الجرائم الصهيونية النازية بحق شعبنا في قطاع غزة وتسجيل 13 ألف شهيد ومفقود في 31 يوماً، يمثّل شهادة وفاة لما يسمى الشرعية الدولية التي تصمت أمام عدوان الاحتلال ولا تستطيع إيقافه حتى ولو ليوم واحد."

وأضاف: "في ضوء تواتر شهادات بوجود مرتزقة يقاتلون إلى جانب جيش الاحتلال النازي في عدوانه على غزة، فإننا نُحمّل الدول التي جاءوا منها المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية إلى جانب الاحتلال عن كل الجرائم المرتكبة بحق المدنيين".



وقال سلامة معروف: "نحمّل مسؤولية حماية المستشفيات للأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بعد ان جعلها الاحتلال عنوانا لعدوانه، مع استمرار بدء نفاد الوقود بشكل كامل وبدء العد التنازلي لإطفاء مولدات الكهرباء الثانوية بعد توقف المولدات الرئيسية فيها". مشيرًا إلى أنّ "الاحتلال الصهيوني دمّر 222 مدرسة وألحق فيها أضراراً عديدة جراء القصف المتواصل، وأخرج عن الخدمة 60 مدرسة، ودمّر 88 مقرا حكومياً منذ بدء العدوان"

وقال إنّ "طائرات ودبابات وزوارق الاحتلال قصفت القطاع بأكثر من 30 ألف طن من المتفجرات منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي. وسجلت الطواقم الطبية ارتقاء أكثر من 10 آلاف شهيد و3 آلاف مفقود، وفي تكذيب جديد لادعاء الاحتلال حول (المناطق الآمنة) جنوب وادي غزة، فإن 42٪؜ من العدد الكلي للشهداء هم بالمناطق جنوب الوادي، كما استشهد حتى الآن 1021 من سكان الشمال ممن نزحوا للجنوب، وارتكب 1050 مجزرة، فيما أصيب أكثر من 25 ألف مواطن، و 222 ألف وحدة سكنية تضررت و 10 آلاف مبنى هدمت كليا و40 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال بالكامل".



وأضاف أنّ: "192 من الكوادر الطبية والصحية و32 سيارة إسعاف دمرت، و113 مؤسسة صحية لحق بها أضرار بليغة وأخرج عن الخدمة 16 مستشفى و32 مركزاً صحياً، كما تضرر بفعل العدوان 192 مسجداً منها 56 مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كامل، عدا عن استهدافه 3 كنائس".



وأشار: "الاحتلال استهدف قطاع غزة خلال 24 ساعة بـ400 غارة تركز النسبة الأكبر منها في محيط المستشفيات وبعضاً من مبانيها، في استهداف واضح لها وللنازحين المدنيين فيها وللطواقم الطبية التي تقدم الخدمات الإنسانية والصحية للجرحى والمرضى".



وحذّر: "من خطورة حياة الأطفال النازحين الذين يعانون من بيئة غير إنسانية بفعل العدوان المتواصل والمكرهة الصحية التي تسبب بها الاحتلال في المستشفيات والأحياء ومراكز الإيواء، مع شح الموارد والمجاعة التي ظهرت واضحة في كل محافظات قطاع غزة". مشيرًا إلى أنّ "الاحتلال الصهيوني يمارس بالتزامن مع حربه العسكرية حرباً لتجويع المواطنين والأهالي في القطاع، الأمر الذي يسبب أزمات حياتية يعاني منها المواطنين مع بدء الشهر الثاني للعدوان على القطاع".



وقال: "طوال 17 يومًا منذ بدء إدخالها، دخل قطاع غزة 522 شاحنة من المساعدات الإنسانية وهي تساوي ما كان يدخل قطاع غزة في يوم واحد قبل 7 أكتوبر الماضي والتي دخلت غزة في ظل احتياج المواطنين لكل مستلزمات المعيشة واللوازم الحياتية، ولا تمثل نقطة في بحر هذه الاحتياجات".



وأضاف: "نذكّر الاحتلال بجرائمه التي ارتكبها بحق العائلات الفلسطينية، والتي راح ضحيتها الآلاف، ومنهم عائلات: الشاعر (28 شهيداً)، شرف (28 شهيداً)، صبح (27 شهيداً)، الدهشان (27 شهيداً)، وصلاح (27 شهيداً)، فيما ارتكب حماقات لا تعدّ ولا تحصى بحق الأطفال في غزة، نذكر منهم الشهداء الأطفال: عمر البهتيني (5 شهور)، سوار أبو قشلان (شهران)، غزل أبو لاشين (9 شهور)، صبا القزاز (4 شهور)، والطفلة شام الصوالحي (9 شهور)".