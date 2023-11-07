من هو العميد المصري الزيات الذي نعته حماس

انت الأن تتابع خبر من هو العميد المصري الزيات الذي نعته حماسوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نعت حركة حماس، ليل الإثنين، العميد محمد صفوت الزيات، الخبير العسكري المصري، وقالت في بيان النعي: "تنعى حركة المقاومة الإسلامية ( حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية العميد / محمّد صفوت الزيّات، الخبير العسكري المصري، الذي وافته المنية في القاهرة ، يوم الأحد الخامس من تشرين اول ( نوفمبر ) ٢٠٢٣، عن عمر يناهز ( ٧٧) عاما ، بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء، شارك خلالها في حرب ( الاستنزاف) ضد الكيان الصهيوني عام ١٩٦٨، ثم في حرب أكتوبر عام ١٩٧٣م . وبعد تقاعده من الجيش المصري، تفرّغ للبحث والتحليل في الشؤون العسكرية، وكان له مواقف متقدّمة في مناصرة قضايا الأمة، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية، وعرف لدى الرأي العام، خلال الحروب التي شنّها الكيان الصهيوني على قطاع غزّة".

وأضافت: "يشاء الله سبحانه وتعالي أن يغادرنا الزيّات ، وقد اكتحلت عيناه بمشاهدة الانتصار المذهل والعظيم، الذي حقّقته كتائب عزالدين القسّام ، في السابع من ( تشرين أوّل / أكتوبر ) 2023، الذي قهرت فيه جيش الكيان، وأذلّته، وهشّمت غطرسته وكبريائه. ولئن كنا نتمنى أن يعيش الزيّات، ليشاهد اكتمال الانتصار وتعزيزه، فإننا راضون بقضاء الله وقدره ومشيئته، سائلين المولى العلي القدير، أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله وذويه ومحبّيه ،جميل الصبر ، وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون"