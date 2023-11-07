انت الأن تتابع خبر تفاصيل الإنزال الجوي للمساعدات الأردنية لغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضح العقيد الركن ثائر الخطيب مدير المستشفى الميداني العسكري الأردني غزة/76 أنّ "القوات المسلحة الأردنية تمكنت من إسقاط 3 طرود طبية بالمظلات موجهة بالـGPS وتحتوي على محاليل وعلاجات ضرورية التي شحت لدينا".

وكانَ جلالة الملك عبد الله الثاني، قال في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس، في وقت متأخر من ليل الأحد: "بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه (الليلة) من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة:". وأضاف جلالته: "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين".

وأضاف الخطيب، في حديثٍ لصحيفة الدستور: أنّ "هذه المساعدات التي بلغت نحو 3 طن في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة لنتمكن من إسناد القطاع الصحي الذي يواجه الكثير من الضغوطات وحجم العمل والتخفيف على الأخوان في غزة قدر المستطاع" .

وقال الخطيب إنّ "دور المستشفى الميداني في غزة منذ نشأته كان مساند للقطاع الصحي في قطاع غزة ويخفف من الضغط ويساهم في علاج المرضى والمصابين والجرحى ضمن المكان الذي متواجدين فيه حيث يتم اسعاف المرضى إلى أقرب مستشفى، وكما لاحظنا في الآونة الأخيرة تركزت بعض الضربات الجوية في منطقة تل الهوى وراجعنا بعض الإصابات والجرحى وتم عمل الإجراءات الطبية اللازمة وتم تحويل جزء منهم إلى مستشفى الشفاء".