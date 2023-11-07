انت الأن تتابع خبر الخارجية الاسرائيلية تهاجم الموقف الأردني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء الإثنين، إنّ "العلاقات مع الأردن ذات أهمية استراتيجية"، لكنّها "تُعرب عن أسفها" بسبب ما أسمته "التصريحات التحريضية للقيادة الأردنية"، على حدِّ قولها.

فيما يستمرُّ الموقف الأردنيّ بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، على تبني خطابٍ مبني على الحقّ والقانون الدوليّ، ويرفض العداون الإسرائيليّ الهمجي بحقّ المدنيين، ويواصل وزير الخارجيّة اتصالاته ومشاوراته لمنع التصعيد.

وكان قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الإثنين، إنّ أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة خط أحمر وسيعتبرها الأردن بمثابة إعلان حرب.

وخلال لقاء عقده في مجلس النواب مع رئيس وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل واللجان النيابية، أكد الخصاونة أنّ "كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة للأردن في إطار الموقف المتدرج في التعاطي مع العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته".

وشدد على أن أي محاولات أو خلق ظروف لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية خط أحمر وسيعتبره الأردن بمثابة "إعلان حرب".

وقال الخصاونة إن استمرار الهجوم الإسرائيلي على غزة بكل جرائمه يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، داعيا لـ "وقف الحصانة والحماية التي تعطي لإسرائيل رخصة لقتل المدنيين الفلسطينيين"