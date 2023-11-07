انت الأن تتابع خبر مسؤولون أميركيون: وصول غواصة نووية لمنطقة الخليج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقل موقع بلومبيرغ الإخباري عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الغواصة الهجومية "يو إس إس فلوريدا" التي تعمل بالطاقة النووية قد وصلت إلى منطقة الخليج.

الجدير بالذكر أن الغواصة "يو إس إس فلوريدا" واحدة من 4 غواصات فقط مزودة بصواريخ موجهة في أسطول البحرية الأميركية، وهي غواصة هجومية قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز، من طراز توماهوك.

على صعيد آخر، قال مصدر مطلع الاثنين إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت الكونجرس بأنها تخطط لنقل قنابل دقيقة التوجيه لإسرائيل بقيمة 320 مليون دولار.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” أول من ذكر أن الإدارة أرسلت إخطارا رسميا في 31 أكتوبر تشرين الأول إلى قادة الكونجرس بشأن النقل المخطط لنوع من الأسلحة الموجهة بدقة التي تطلقها الطائرات الحربية.

وقالت الصحيفة نقلا عن مراسلات اطلعت عليها إن شركة تصنيع الأسلحة رافائيل يو.إس.إيه ستنقل القنابل إلى شركتها الأم في "إسرائيل" رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة لتستخدمها وزارة الدفاع الإسرائيلية.