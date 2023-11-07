انت الأن تتابع خبر كتائب القسام:إسرائيل عرقلت الإفراج عن 12 أسيرا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس، أنها كانت قبل عدة أيام على وشك الإفراج عن 12 محتجزًا في غزة من حملة الجنسيات الأجنبية.

واوضحت ان الاحتلال الاسرائيلي عرقل ذلك، منوهة انه ما زلنا نؤكد أننا على استعدادٍ للإفراج عنهم ولكن الوضع الميداني والعدوان الصهيوني الذي يهدد حياتهم هو الذي يعيق إتمام ذلك.

ومن عمق الاحتلال الإسرائيلي الذي يشهد حالة من الانفجار الشعبي في وجه رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، الذي يقبع في مرمى الاتهام بالفشل في إدارة الأزمة الراهنة، تجمهر آلاف المحتجين أمام مكتبه في القدس وقيسارية، واخترق بعضهم الحواجز المحيطة بمقراته، مطالبين بالإفراج عن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس.

أما شوارع تل أبيب، فقد ضجت بحالة من السخط الشعبي جراء حالة عدم الاكتراث التي تظهرها الحكومة إزاء ملف الأسرى.

وردد المتظاهرون شعارات تطالب نتنياهو بالاستقالة الفورية وإحالته إلى المحاكمة، قبل أن تتدخل الشرطة وتفرقهم بالقوة.

مطالبات باستقالة نتنياهو

وكشفت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية في استطلاع للرأي أن 76% من الإسرائيليين يطالبون باستقالة نتنياهو فورًا، بينما حمل 33% منهم المسؤولية لرئيس الأركان وكبار ضباط الجيش.

ولاقت مقاطع الفيديو تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ كتب معتز شيلو: "يبدو أن فيديوهات القسام تصل إليهم لتقنعهم بأن جنودهم يقتلون بأعداد أكثر مما يعلن عنه بكثير".