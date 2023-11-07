تأجيل القمة العربيّة الأفريقيّة بالرياض

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رياض - احمد صلاح - أعلنت السعودية، الثلاثاء، تأجيل موعد القمة العربية الأفريقية الخامسة التي كانت المقررة السبت المقبل في الرياض إلى وقتٍ يحدد لاحقًا؛ نظرًا للتطورات الحالية في غزة، التي استدعت الدعوة لانعقاد قمة عربية غير عادية وأخرى إسلامية تختصان ببحث الأزمة الحالية، وما تشهده من تداعيات إنسانية خطيرة.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية السعودية، بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، مؤكداً الحرص على ألّا تؤثر الأحداث السياسية في المنطقة على الشراكة العربية الأفريقية التي ترتكز على البعد التنموي والاقتصادي.