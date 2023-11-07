13500 شهيد ومفقود منهم 46٪ من جنوب قطاع غزّة

انت الأن تتابع خبر13500 شهيد ومفقود منهم 46٪ من جنوب قطاع غزّة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس المكتب الإعلامي الحكوميّ بغزّة سلامة معروف إنّ "أكثر من 13500 شهيد ومفقود منذ بداية العدوان الإسرائيلي، و4237 شهيدًا من الأطفال منذ بداية العدوان، و1071 مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن، ومليون ونصف من النازحين يقيمون في مراكز الإيواء من مدارس ومستشفيات".



وقال: "10328 شهيدًا و 25956 جريحًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وأكثر من 30 ألف طن من المتفجرات ألقيت على غزة منذ بدء العدوان، و40 ألف وحدة سكنية تعرضت للهدم الكامل حتى الآن".



وأضاف: "الاحتلال استغل فرار عشرات المواطنين للحديث عن فتح ممر إنساني، و46 في المئة من عدد الشهداء هم من المناطق الجنوبية التي يقول الاحتلال إنها آمنة".