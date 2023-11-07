انت الأن تتابع خبر غالانت قبل إخلائه للملاجئ: لن يكون هناك هدنة إنسانية دون إعادة الأسرى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال يوآف غالانت، وزير دفاع الاحتلال الإسرائيليّ إنّ: "يحيى السنوار هو المسؤول الأول عن هجوم 7 أكتوبر، وهو أحد الأهداف المحددة لدينا، وسنحارب من أجل تحقيق هدفنا بالقضاء على حماس واعادة المخطوفين وتغيير الوضع في غزة"

وأضاف، في مؤتمرٍ صحفيّ الثلاثاء" "نحقق تقدمًا من الشمال والجنوب إلى قلب مدينة غزة ونحارب داخل المناطق السكنية، ولن يكون هناك هدنة إنسانية دون إعادة الأسرى، ونحنُ نحارب في غزة بقوة وقواتنا موجودة على قبالة لبنان وسلاح الجو في أعلى الجهوزية، ولا نية لدينا لحرب مع حزب الله، لكن إذا قام نصر الله بخطأ السّنوار فسنقوم بتدمير لبنان" حسب قوله.

وقال: "لدينا آلاف المقاتلين من الجنود النظاميين والاحتياط في الضفة الغربية للتصدي لأي مواجهة".

وأفادت القناة 12 عبريّة سقوط صواريخ أطلقت من غزة بالبحر قبالة تل أبيب تزامنًا مع خطاب غالانت وأنّه تمّ إخلاؤه إلى الملاجئ مباشرة بعد خطابه.