انت الأن تتابع خبر نيجيريا ترفض استقبال رئيس وزراء التشيك والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وكالة الأنباء التشيكية أن نيجيريا ألغت زيارة كانت مقررة لرئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا إلى العاصمة أبوجا بسبب دعم الأخير للاحتلال في عدوانه على قطاع غزة.

وذكرت الوكالة استنادًا إلى مصادر دبلوماسية أن إلغاء الزيارة جاء نتيجة تصويت التشيك برفض مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 27 أكتوبر الماضي.

من جانبه، أوضح متحدث الحكومة التشيكية فاكلاف سمولكا في تصريح صحفي أن نيجيريا أبلغتهم أنها ليست بوضع مناسب للزيارة ولتنظيم المنتدى الاقتصادي المخطط عقده خلال الزيارة.

وتعد التشيك إحدى الدول الأكثر دعمًا للاحتلال الإسرائيلي في شرق أوروبا، إلى جانب بولندا، وبلغاريا.