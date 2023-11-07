انت الأن تتابع خبر أبو عبيدة: دمرنا 15 آلية .. وارتفاع العدد الكلي للآليات التي دمرها القسام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة: "تمكن مجاهدونا خلال الـ24 ساعةً الأخيرة بعون الله من تدمير 15 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئيًا على مشارف مخيم الشاطئ وفي بيت حانون".

وأضاف: "كما دكّوا القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون وخاضوا اشتباكات مع قوات العدو في مختلف محاور القتال".

وبإعلان أبو عبيدة، حسبَ مراقبين، يرتفع عدد الآليات والدبابات العسكرية التي دمرتها كتائب القسام منذ بداية التوغل البري إلى نحو 112 آلية ودبابة ومدرعة.