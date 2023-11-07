انت الأن تتابع خبر تراجع وتخبّط واضح .. الخارجية الأمريكية: غزة فلسطينية ولا ندعم احتلالها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في تراجعٍ واضح عن تصريحاتِ بايدن الذي كانَ قال إنّه سيتمّ إخراج سكان قطاع غزّة بطريقة سيوضّحها فيما بعد حسبَ قوله، قالت الخارجيّة الأمريكيّة الثلاثاء: "لا ندعم أي إعادة توطين بشكل قسري للفلسطينيين خارج غزة وهذا ليس أمرًا مطروحًا على الطاولة".

ويبدو أنّ القلق الأمريكيّ من عدم وجود خطّة للاحتلال الإسرائيليّ بشكل واضح بشأن غزة، إضافة لتصريح رئيس وزراء الاحتلال اليوم بنيامين نتنياهو بأنّ غزة ستبقى تحت سيطرة الجيس، قالت الخارجيّة: "إنّ غزة أرض فلسطينية وستبقى كذلك ونحن لا ندعم إعادة احتلالها"، وقالت "وكالة الصحافة الفرنسية" إنّ واشنطن تقول إنها تعارض إعادة احتلال غزة من قِبَلْ (إسرائيل)"

وفي ذات السياق، قالت الخارجية الأمريكية: "بعثنا رسالة ردع قوية لإيران بشأن استعدادنا لحماية قواتنا ومصالحنا".